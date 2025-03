CD Genova: Pieno sostegno alla candidatura di Silvia Salis al Comune di Genova

Genova, 18 febbraio 2025. “Esprimiamo viva soddisfazione per il raggiunto accordo tra le forze politiche di Centrosinistra su una candidatura condivisa da presentare alle prossime elezioni comunali di Genova che si terranno in primavera – lo comunicano in una nota congiunta il Coordinamento Regionale ligure e il Coordinamento Metropolitano di Centro Democratico.

“Il nostro Partito appoggerà convintamente Silvia Salis nella speranza che il fronte della coalizione sia il più ampio possibile perché, per quanto possa sembrare banale resta però una verità inconfutabile, solo uniti si vince.

Silvia Salis è un nome nuovo per la politica, ma ha già dimostrato le sue capacità nei settori in cui ha operato. Giovane, determinata, carismatica e preparata.

Centro Democratico darà tutto il suo supporto in una campagna elettorale che sarà senz’altro impegnativa, ma che siamo sicuri porterà alla vittoria e alla riconquista di un Comune che storicamente è stato amministrato per molto tempo e molto bene dal Centrosinistra” – conclude la nota.

Il Coordinamento Regionale di Centro Democratico

Il Coordinamento Metropolitano di Centro Democratico