CD Torino: Alessandro Ghezzi nominato Coordinatore Metropolitano

TORINO, 26 feb – Alessandro Ghezzi è stato nominato Coordinatore di Centro Democratico della Città Metropolitana di Torino – lo annuncia in una nota l’ufficio stampa del partito.

Alessandro Ghezzi laureato in Filosofia e in Teologia, è specialista in Storia della Chiesa moderna e contemporanea. Si occupa di ricerca nell’ambito storico e filosofico moderno. E’ docente di religione nelle scuole superiori statali a Torino. È stato componente eletto del Senato Accademico nonché dei Consigli di Laurea e di Facoltà del Corso di Lettere e Filosofia dell’Università del Salento.

Da sempre appassionato di politica, ha al suo attivo collaborazioni parlamentari ed è stato membro della segreteria del già sindaco di Lecce Salvatore Meleleo.

“Ad Alessandro vanno i miei migliori auguri di buon lavoro – così in una nota la Segretaria nazionale di Centro Democratico Margherita Rebuffoni – certa che grazie alla sua costante attenzione ai bisogni dei cittadini, al suo impegno e alla sua esperienza politica saprà dare un contributo importante per la crescita del nostro partito nell’area metropolitana torinese”.