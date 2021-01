Legge n. 3 del 09/01/2019 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”

NOME EROGANTE – DATA DI EROGAZIONE – IMPORTO – MODALITA’ EROGAZIONE

Bruno TABACCI – 19/01/2021 – € 1.000,00 – Bonifico