CD Arezzo: Libera Bramante nuova Coordinatrice provinciale

AREZZO 03/02– “Libera Bramante è la nuova Coordinatrice provinciale di Centro Democratico ad Arezzo. L’incarico le è stato conferito dalla Segretaria nazionale del partito Margherita Rebuffoni” – lo rende noto l’ufficio stampa nazionale di Cd.

Laureata in Pedagogia con il massimo dei voti e lode, nei primi anni novanta lavora come psico-pedagogista per passare poi all’insegnamento di Filosofia e Storia, che la vede tutt’ora impegnata al liceo classico di Montevarchi.

Ha realizzato numerosi progetti in ambito scolastico per favorire l’apprendimento e l’inclusione.

Nel 2008 ha pubblicato un saggio dal titolo “Dell’Estetica” in cui si compendiano esperienze didattiche multidisciplinari, è formatrice di Debate allo scopo di promuovere la dialettica come cultura del dialogo, e la comunicazione efficace.

Da sempre militante nell’associazionismo cattolico democratico, attenta ai problemi politici e di cittadinanza attiva, ha sostenuto e sostiene il centrosinistra di Arezzo.