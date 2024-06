Passeggiata nelle vie della città di Aversa

In vista delle imminenti elezioni amministrative nel comune di Aversa, il Centro Democratico si mobilita con una manifestazione di sostegno ai propri candidati. Sabato prossimo, Bruno Tabacci, presidente di Centro Democratico, e Margherita Rebuffoni, segretaria nazionale del partito, saranno in città per una passeggiata elettorale significativa.

L’evento vedrà la partecipazione di Nicola Grimaldi, coordinatore provinciale di Centro Democratico, Giovanni Morfino, vice coordinatore, e Mauro Baldascino, candidato sindaco di Aversa. Accompagnati da tutti i candidati della lista Centro Democratico di Aversa, i rappresentanti del partito incontreranno i cittadini per discutere delle loro proposte e ascoltare le esigenze della comunità locale.

La passeggiata elettorale si snoderà per le vie principali di Aversa, con tappe nei luoghi più significativi della città, dove i candidati avranno modo di confrontarsi con i residenti e presentare il loro programma elettorale.

Il Centro Democratico invita tutti i cittadini a partecipare all’evento, sottolineando l’importanza di un voto consapevole e informato per il futuro della città.