CD Taranto: L’Onorevole Ermellino Coordinatrice Provinciale.

TARANTO, 13 MAG – All’onorevole Alessandra Ermellino, componente del Consiglio Nazionale di Centro Democratico e responsabile del Dipartimento esteri, è stato affidato l’incarico di Coordinatrice provinciale di Taranto – lo rende noto l’ufficio stampa di CD.

Alessandra Ermellino è stata deputata nella XVIII Legislatura e membro prima della commissione Difesa e poi della commissione Affari Esteri e Comunitari.

“Con senso di responsabilità assumo la carica di Coordinatrice Provinciale” – così in una nota Ermellino. “Ripartire dalla provincia di Taranto è davvero ambizioso, un territorio bellissimo e ricco di potenzialità ma attanagliato da problemi complessi. Occorre quindi lavorare insieme per migliorare il tessuto sociale ed economico della nostra provincia e riscrivere un futuro migliore per tutti: questo vuole essere un invito a collaborare per farlo insieme.

Un futuro di pace, di prosperità e di giustizia sociale. Insieme, possiamo farcela!” – conclude Ermellino

“Alessandra ha il grande merito di aver saputo coniugare l’attività parlamentare all’attenzione e il lavoro per il proprio territorio – spiegano la Segretaria Margherita Rebuffoni e il Presidente Bruno Tabacci. Proprio questa sua sensibilità, l’aver messo al centro della sua attività politica il bene comune e il suo interfacciarsi con i cittadini tarantini dando ascolto e risposte ai loro bisogni, fanno di Ermellino la persona giusta per rappresentare e far crescere Centro Democratico nella sua provincia. Ad Alessandra vanno le nostre congratulazioni e i nostri migliori auguri di buon lavoro per il meritato incarico” – concludono Tabacci e Rebuffoni.