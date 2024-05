Aversa, elezioni comunali: Centro Democratico deposita la lista

Centro Democratico è il primo partito a depositare la lista per le Amministrative del Comune di Aversa.

Le comunali – che si terranno il giorno 8 e 9 giugno – vedranno il partito dell’On. Tabacci a supporto del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Prof. Mauro Baldascino.

Stamane la consegna della lista di CD con i suoi delegati di lista e rappresentanti provinciali, on. Dott. Nicola Grimaldi e Arch. Giovanni Morfino.

“Un ringraziamento sincero va all’avv. Luigi Massa per la disponibilità data durante tutto il percorso di confronto con le altre forze politiche della coalizione di centrosinistra e per il valido e costante supporto organizzativo”, fanno sapere da CD.

“Un grazie anche a tutti i sottoscrittori della lista ed un in bocca al lupo ai nostri validi candidati, che ben conoscono le problematiche della città e che hanno a cuore la crescita del nostro territorio”.

“Terremo aggiornata la cittadinanza sulle iniziative di Centro Democratico Aversa durante tutta la campagna elettorale”.