CD: Il Coordinatore Metropolitano Umberto Braschi nel Consiglio Nazionale di Centro Democratico

NAPOLI, 6 mag – Il Coordinatore della Città Metropolitana di Napoli dottor Umberto Braschi entra a fare parte del Consiglio Nazionale di Centro Democratico. A dare la notizia è l’ufficio stampa nazionale del partito.

“Grazie all’ottimo lavoro che sta svolgendo sul suo territorio, alla sua competenza professionale in campo sanitario e all’impegno sui temi dell’ecologia e dell’ambiente l’ingresso del dottor Braschi porterà un contributo prezioso nel massimo organo politico del partito – così in una nota congiunta il presidente di Centro Democratico Bruno Tabacci e la segretaria nazionale Margherita Rebuffoni.

“Sono onorato di essere stato nominato nel Consiglio Nazionale di Centro Democratico. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno creduto in me e che mi hanno sostenuto in questa nuova sfida, mostrando fiducia nel mio impegno e nelle mie capacità – dichiara Braschi.

È un privilegio e una responsabilità che accetto con umiltà e determinazione, consapevole dell’importanza di questo incarico e farò del mio meglio per essere all’altezza delle aspettative lavorando per il bene del partito e della nostra comunità. Spero di poter contribuire in modo significativo alla crescita e al successo del partito.” – conclude Braschi.