CD: l’onorevole Alessandra Ermellino nel Consiglio Nazionale di Centro Democratico

TARANTO, 29 apr – L’onorevole Alessandra Ermellino entra a fare parte del Consiglio Nazionale di Centro Democratico.

“L’ingresso nel massimo organo politico del partito dell’onorevole Ermellino, nella scorsa legislatura deputata e componente prima della commissione Difesa e poi della commissione Affari Esteri, assicura un contributo strategico – così in una nota congiunta il presidente di CD Bruno Tabacci e la segretaria nazionale Margherita Rebuffoni.

“La sua esperienza in campo di politica internazionale sarà preziosa per il partito” – concludono Tabacci e Rebuffoni.

“Ho ricevuto la nomina di componente del Consiglio Nazionale di Centro Democratico il 25 aprile e questo ha per me un valore fortemente evocativo – dichiara l’onorevole Ermellino.

In questo giorno ho scelto di riallacciare i fili di un percorso politico che si ravviva. L’attuale quadro politico nazionale e internazionale richiede una partecipazione attiva e un impegno a cui sento l’obbligo morale di rispondere. L’arretramento democratico globale va arginato e combattuto” – conclude Ermellino.