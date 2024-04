CD Napoli, il coordinatore Braschi: “partito cresce, con noi la Consigliera Roberta Caprioli”

Napoli, 13 apr – “Nella Prima Municipalità il Gruppo di Centro Democratico accoglie un nuovo Consigliere. L’ ingresso di Roberta Caprioli fa del nostro gruppo uno tra i più numerosi del Primo Parlamentino di Napoli” lo dichiara in una nota il Coordinatore della Città Metropolitana di Napoli di Centro Democratico Umberto Braschi.

“La famiglia di Centro Democratico continua a crescere, con lo scopo di dare sempre maggiore stabilità, in questo caso, al Presidente alla Giunta e alla Maggioranza del Primo Municipio e ponendosi sempre al fianco del Sindaco Gaetano Manfredi di cui il nostro partito è leale e convinto alleato” prosegue la nota.

“Ringraziamo la consigliera Roberta Caprioli che ha voluto sposare il nostro progetto e condividere con noi tutti e soprattutto con i consiglieri Antonia Battista e Luca Iacovelli un percorso che siamo certi sarà proficuo per la cittadinanza” conclude Braschi.