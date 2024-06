CD Aversa: Tabacci a sostegno del candidato sindaco Mauro Baldascino

Sabato 1 Giugno il Presidente di Centro Democratico Bruno Tabacci ha partecipato all’evento politico ‘passeggiata nelle vie della città di Aversa’ – organizzato dal coordinamento provinciale di Centro Democratico – per la presentazione della lista e dei candidati per le amministrative che si svolgeranno il prossimo 8 e 9 giugno.

Alla manifestazione politica, la partecipazione delle massime cariche del partito oltre ai sostenitori e simpatizzanti provenienti da ogni parte del paese.

Insieme al Presidente Tabacci, anche la Segretaria nazionale Margherita Rebuffoni, il Coordinatore l’on. Nicola Grimaldi, il vice Coordinatore e Consigliere nazionale del partito Giovanni Morfino e il candidato sindaco della coalizione di centro sinistra prof. Mauro Baldascino.

Presenti, inoltre, la Coordinatrice provinciale di Taranto l’on. Alessandra Ermellino, il Coordinatore provinciale della città metropolitana di Napoli Umberto Braschi e Giovanna Mazzone Presidente dalla Prima Municipalità di Napoli.

“Vuol dire essere in linea con il nostro tempo che è un tempo complesso e carico di elementi di forte preoccupazione- e continua – se qualcuno pensa che la politica là si debba fare per risolvere le questioni personali è meglio che lasci perdere, quello che deve fare un politico e di occuparsi della sua comunità, e -conclude – qui ad Aversa c’è un passaggio amministrativo che ha un rilievo politico, una coalizione di centrosinistra che deve dimostrare di essere alternativa di paese, e per fare questo non bastano le sigle.

“Se poi nei passaggi delicati si gioca a farsi dei dispetti, allora questa coalizione se vuole essere vincente non solo qui ma nel resto del paese, deve cominciare a girare pagina ha risponde sul terreno proprio sulle cose che contano e su quelle che servono”.

A prendere poi parola, il vicecoordinatore Morfino che ha presentato il progetto politico della lista di CD: “Con grande entusiasmo e orgoglio che vi presentiamo insieme al coordinatore Grimaldi la nostra lista di ‘Centro Democratico’. Siamo qui per condividere con voi la nostra visione, i nostri progetti e, soprattutto, il nostro impegno per il futuro di questa comunità”.

“La lista di Centro Democratico è composta da un gruppo di persone straordinarie, unite dalla volontà di lavorare per il bene comune. Ognuno di loro porta competenze diverse e uniche, ma siamo tutti uniti dalla stessa determinazione a dare un contributo per migliorare la città di Aversa – continua Morfino -. Siamo consapevoli che il cambiamento non avviene da un giorno all’altro, ma siamo determinati a lavorare con costanza e dedizione”.

“Il nostro impegno è quello di essere sempre presenti e disponibili, ascoltare le vostre esigenze dei cittadini e rispondere con azioni concrete. La gente, se vede che non può contare, smette di votare. Bisogna fare in modo che tornino a contare non solo il giorno delle elezioni. E questa deve essere la nostra linea bisogna riportare la politica tra la gente”.

Il Coordinatore provinciale on. Nicola Grimaldi, oltre a ringraziare le autorità politiche per essere intervenute e gli aversani per essere stati presenti, ha sottolineato come ‘la lista di Centro Democratico’ porterà un contributo importante alla colazione di centrosinistra. Ci stiamo avviando alla conclusione di questa entusiasmante campagna elettorale. L’8 e 9 giugno votiamo ‘Centro Democratico’.

Un grazie, dal profondo del cuore, va a tutti i candidati della lista che in questo momento stanno dando il massimo per raggiungere un risultato eccellente”.

La Segretaria nazionale Margherita Rebuffoni ha chiuso gli interventi unendo ai ringraziamenti per i candidati della lista di Centro Democratico quelli per il Coordinatore Grimaldi e tutto il direttivo provinciale di CD per il grande e ottimo lavoro svolto.

Ha poi sottolineato, nelle sue conclusioni, quanto i sindaci e le amministrazioni comunali siano il primo e più diffuso presidio per il buon governo, per la trasparenza e la legalità. Tutte caratteristiche che fanno di Mauro Baldascino, la sua storia parla per lui, la scelta giusta per i cittadini aversani chiamati al voto.