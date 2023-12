Elezioni provinciali Caserta. Grimaldi: Centro Democratico sostiene la lista PD-5 Stelle.

Il Coordinatore provinciale di Centro Democratico a Caserta, l’onorevole Nicola Grimaldi, dichiara l’appoggio alla lista PD-5 Stelle, su cui convergeranno i voti dei consiglieri comunali di Centro Democratico, alle elezioni provinciali del prossimo 10 dicembre – lo comunica in una nota l’ufficio stampa del partito.

“Per il mio partito, che è posizionato all’interno del centrosinistra a Caserta come nel resto del Paese, il sostegno alla lista presentata da PD e 5 Stelle è una scelta convinta e naturale, che guarda in prospettiva a rafforzare il campo largo che si sta costruendo insieme per battere le destre nei comuni e nelle regioni che andranno al voto il prossimo anno – precisa Grimaldi.

“Un passaggio politico coerente con il lavoro che il partito sta facendo anche ai tavoli di coalizione del centrosinistra dei comuni casertani chiamati al rinnovo dei consigli comunali il prossimo anno e che vedono impegnati in prima persona i nostri coordinatori territoriali – conclude Grimaldi.