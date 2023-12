CD Matera: Pasquale Colacicco nominato Coordinatore Provinciale

MATERA, 30 nov – Pasquale Colacicco, imprenditore con la passione per la politica e per l’impegno al servizio dei cittadini e dei territori, è stato nominato Coordinatore Provinciale di Centro Democratico a Matera – lo rende noto l’ufficio stampa del partito.

“Aderisco a Centro Democratico con la voglia di affrontare la politica in una diversa modalità, basata sulla coerenza e sulla serietà e soprattutto con idee propositive per migliorare la qualità della vita nei nostri territori. Ringrazio la Coordinatrice Regionale Topazio per la fiducia, assicurandole tutto il mio impegno per raggiungere insieme gli obiettivi che ci siamo dati, a partire dalle elezioni regionali del prossimo anno” – dichiara il neo Coordinatore Colacicco.

“Certa che l’impegno e le capacità politiche di Pasquale Colacicco frutteranno a Centro Democratico in Basilicata nuova linfa e nuova energia, diamo il benvenuto al nuovo coordinatore per la provincia di Matera, sicuri che raggiungerà con proficui risultati il compito che gli è stato affidato” – conclude Topazio.