Cd, Francesco D’Auria nominato coordinatore cittadino a Teverola

CASERTA, 21 OTT – Francesco D’Auria, di Teverola, è il nuovo coordinatore di Centro Democratico per il suo Comune.

È quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa di Cd.

52 anni, D’Auria è attivo nel campo della distribuzione intermedia del farmaco da circa 30, ed attualmente è coordinatore dell’area tecnica, impegnato nella gestione di smaltimento ambientale e nella distribuzione di farmaci per conto ASL.

“Mi sono sempre appassionato alla politica locale, pur tenendo come riferimento partiti politici che hanno contenuti idee e lungimiranza – dichiara D’Auria – Ho fatto la scelta di aderire a Centro Democratico, per la sua vision e la storia dei suoi fondatori”.

A esporre le ragioni della nomina di D’Auria sono Nicola Grimaldi e Giovanni Morfino, rispettivamente coordinatore provinciale di Caserta e consigliere nazionale di Centro Democratico.

“Congratulazioni a Francesco D’Auria per l’importante riconoscimento ottenuto. Siamo certi che, anche grazie all’esperienza già maturata come capolista di una civica alle scorse amministrative, ricoprirà il ruolo con grande competenza e professionalità, anche in vista delle prossime tante sfide che ci attendono a cominciare dal voto a Teverola nel 2024”.