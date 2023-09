Centro Democratico Aversa, Grimaldi: “Subito tavolo coalizione Centrosinistra”

Aversa (CE), 2 sett – “Dopo settimane di voci che si sono rincorse e incontri informali, sembra sia arrivato il momento di parlare di Politica per programmare il futuro della nostra Aversa. Per questo chiediamo la disponibilità a tutte le forze politiche del centrosinistra di istituire un tavolo permanente di coalizione al fine di arrivare preparati alle elezioni amministrative del 2024 e che veda partecipare, oltre ai partiti già in coalizione in ambito regionale e nazionale, le liste civiche che hanno sostenuto l’attuale maggioranza e quanti ritengano di riconoscersi in questo progetto. Una programmazione a lungo termine per questa città richiede tempo, idee, disponibilità e amore per Aversa; la perdita di altro tempo sarebbe controproducente e potrebbe inficiare un positivo risultato alle prossime elezioni” – così in una nota l’on. Nicola Grimaldi, Coordinatore Provinciale di Centro Democratico.