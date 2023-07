CD Lombardia: attuare rapidamente gli interventi previsti dal Pnrr in Lombardia

Per fronteggiare questa fase di bassa crescita e stretta creditizia serve in Lombardia una nuova politica di investimenti pubblici e privati.

Per questo diventa strategico attuare e realizzare rapidamente gli investimenti finanziati con assegnazione di risorse economiche al territorio lombardo dal Pnrr e Fondo Complementare.

Stiamo, ad oggi, parlando di circa 14 mld di euro dei quali la Regione Lombardia è soggetto attuatore per più di 2 mld e 600 milioni di euro.

Riguardano molto la vita e le attività di cittadini e imprese in quanto interessano la sanità, il lavoro, il sociale, l’istruzione e la ricerca, l’abitare, la mobilità, la gestione della transizione energetica, ambientale e digitale della nostra Regione.

Non basta costituire una Commissione del Consiglio sul Pnrr, serve invece una Governance del Pnrr lombardo diversa, che vada oltre il Gruppo di lavoro e il Monitoraggio attuali e che coinvolga la Presidenza, gli Assessori, le Parti sociali e gli esponenti delle opposizioni.

Non possiamo, come da più parti ricordato, sprecare questa opportunità unica.

Anche se le posizioni in merito, espresse in modo altalenante da questo Governo e la sostanziale inerzia della Giunta Lombarda non fanno certo ben sperare in una futura direzione pienamente positiva.

Sarebbe per i cittadini e l’economia Lombarda una battuta d’arresto che non possiamo permetterci e per il sistema Italia una rinuncia a crescere economicamente, socialmente e ambientalmente, oltre che un affossamento alla politica europea del Next Generation Eu.

Per questo rivolgiamo un appello alle forze politiche del centrosinistra lombardo affinché questa situazione diventi una fase di coinvolgimento dei cittadini e delle parti sociali per imprimere alla Regione una svolta netta e rapida sulla attuazione degli investimenti del Pnrr.

Centro Democratico Lombardia