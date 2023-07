Castel Volturno, il Consigliere Comunale Schiavulli aderisce a Centro Democratico

CASERTA, 20 giu – Il consigliere comunale di Castel Volturno Guido Schiavulli aderisce a Centro Democratico.

A darne notizia è una nota firmata dal coordinatore provinciale di Centro Democratico Nicola Grimaldi, da Giovanni Morfino consigliere nazionale del partito di Bruno Tabacci, dalla segretaria nazionale Margherita Rebuffoni e dallo stesso Schiavulli.

Per Grimaldi e Morfino in particolare “Schiavulli può essere il punto di congiunzione per un’alternativa di qualità all’attuale classe politica che amministra Castel Volturno”.

Da parte sua Schiavulli si dice convinto che “occorrano sia a livello nazionale che locale nuove istanze di mobilitazione della società civile, per dare risposte alle grandi questioni che segnano il destino della comunità: sanità, ambiente, istruzione, economia, lavoro, povertà. Per me e per Centro Democratico – conclude Schiavulli – l’obiettivo è offrire una solida prospettiva di governo di centrosinistra, a sostegno di una società che produca ricchezza, paghi le tasse, sostenga il volontariato, rispetti le persone, la cultura, l’ambiente e il capitale artistico”.