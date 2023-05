CD Caserta: L’Onorevole Grimaldi nominato Coordinatore Provinciale.

CASERTA, 17 apr – All’onorevole Nicola Grimaldi, Consigliere Nazionale di Centro Democratico, è stato affidato l’incarico di Coordinatore provinciale di Caserta – lo rende noto l’ufficio stampa del partito.

Nicola Grimaldi, 42 anni, medico e specialista in Igiene e Medicina Preventiva, Direttore Sanitario, è stato deputato nella XVIII Legislatura, membro capogruppo in Commissione Finanze e membro della Commissione parlamentare per l’Attuazione del Federalismo Fiscale.

“Ringrazio prima di tutto per la disponibilità e la fiducia la Segretaria nazionale Margherita Rebuffoni e il Presidente nazionale On. Bruno Tabacci – dichiara il Dott. Nicola Grimaldi. Sono onorato dell’incarico ricevuto che porterò avanti con disciplina e onore come ho fatto nei miei anni da parlamentare. Questa opportunità rappresenta per il territorio casertano un ulteriore stimolo positivo per chi, come me, intende la politica con spirito di servizio per i cittadini e per tutto il territorio in cui vive. L’obiettivo sarà di far crescere e di far conoscere la realtà politica di Centro Democratico che fin dal 2013, anno della sua fondazione, si presenta in maniera seria alla ribalta della scena politica regionale e nazionale. Nelle prossime settimane organizzeremo una serie di incontri al fine di condividere il progetto con tutti i cittadini della provincia di Caserta”.

“Grimaldi ha il grande merito di aver saputo coniugare l’attività parlamentare all’attenzione e il lavoro per il proprio territorio – spiega la Segretaria nazionale Rebuffoni. Proprio questa sua sensibilità, l’aver messo al centro della sua attività politica il bene comune e il suo continuo interfacciarsi con i cittadini casertani dando ascolto e risposte ai loro bisogni, fanno di Nicola la persona giusta per rappresentare e far crescere Centro Democratico nella sua provincia. A Nicola vanno la mie congratulazioni e i miei migliori auguri di buon lavoro per il meritato incarico”, conclude Rebuffoni.