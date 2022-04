CD Milano: serve un programma per centri di accoglienza di profughi e senza dimora.

Il nuovo preoccupante scenario di emergenza umanitaria che si è creato in seguito alla inaccettabile e ripugnante aggressione armata della Russia nei confronti della Ucraina sta coinvolgendo anche il nostro territorio nell’azione di accoglienza dei profughi. Gli sforzi umanitari che si stanno profondendo, in questi giorni, da parte delle Istituzioni, delle Associazioni no profit e dei cittadini è il segno, non solo di vicinanza al popolo ucraino, ma anche dei sentimenti di socialità e umanità della nostra comunità territoriale.

In questo scenario ritieniamo serva un ulteriore sforzo da parte delle Istituzioni regionali e del territorio non solo per coordinare ma per programmare gli interventi con le Associazioni no profit nell’offerta dei servizi di accoglienza in grado di rispondere sia all’attuale emergenza dei profughi, sia a quella permanente dei senza dimora.

In un recente nostro incontro con le Associazioni impegnate nell’accoglienza emergeva l’esigenza di strutturare tali servizi con centri di accoglienza permanenti, diffusi sul territorio e di dimensioni ridotte insieme ad un ripensamento dell’utilizzo delle aree dismesse e a un adeguato sostegno finanziario alle associazioni stesse, anche con progetti specifici.

In tale direzione riteniamo sarebbe inoltre prioritario l’impiego di giovani del servizio civile universale così da sostenere tali attività e favorire l’esperienza civica, sociale e di impiego dei nostri giovani tra i 18 e 28 anni.

Come coordinamento di Centro Democratico dell’Area metropolitana milanese avvieremo su questi temi un confronto con gli assessorati di riferimento.