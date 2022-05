CD Rieti: il coordinatore Angelucci in tour nelle frazioni di Rieti per ripristinare le circoscrizioni

CENTRO DEMOCRATICO RIETI

Da Sabato 7 Maggio, il capolista di “SI PUÒ!” , coordinatore provinciale di CD Alessio Angelucci, insieme agli iscritti del territorio, inizieranno il tour delle frazioni per la presentazione del progetto “Rieti al Centro” che ha in animo di voler ripristinare le circoscrizioni, così da dar voce a chi oggi è rilegato ai margini sociali, oltre che geografici della Città.

Le circoscrizioni hanno sempre esercitato quel ruolo di raccordo tra l’amministrazione e i cittadini, senza troppe intermediazioni, spesso causa di rallentamenti rispetto le problematiche poste. Ridare voce a questa istituzione, è un impegno che Centro Democratico vede centrale nella propria proposta all’elettorato.

Col passare dei giorni, con l’interlocuzione costante e non di circostanza con la popolazione, diviene sempre crescente il consenso intorno la lista che vede CD protagonista, ottimo viatico per una strutturazione ancor più massiccia nel reatino.