CD Area Metropolitana milanese: bene ius scolastico. Ora diventi legge.

È veramente una buona notizia che lo “ius scholae” sia passato in Commissione parlamentare. L’approvazione della legge permetterà ai giovani immigrati di acquisire la cittadinanza italiana attraverso il requisito scolastico e un’ulteriore barriera verrà tolta a discriminazione e disuguaglianze per incrementare lo sforzo di unire le culture in direzione della maggior integrazione.

In tal senso assume importanza, e risulta necessaria, a nostro avviso l’introduzione dell'”educazione civica ” come materia di studio nelle scuole italiane, un gap ancora da colmare per tutti i nostri giovani e non solo i nuovi cittadini, oltre ai corsi di lingua italiana per gli stranieri.

A fronte di una legge necessaria, non poteva però mancare l’ostruzionismo strumentale della Lega e di Fratelli d’Italia.

La prima si è affrettata a presentare ben 484 emendamenti in Commissione dando libero sfogo alla fantasia. Si spazia dalla conoscenza delle feste e delle sagre alla gastronomia regionale. I secondi invece si sono sforzati ancora meno, limitandosi ad emendare singole parole.

Certo l’iter è solo avviato e l’accordo tra i partiti favorevoli alla legge comporterà probabilmente qualche aggiustamento, che ci auguriamo non sia però troppo al ribasso, ma ci sentiamo di essere più fiduciosi rispetto al passato. Per la prima volta la platea dei partiti favorevoli si è allargata e quella di chi si oppone si è ristretta, andando a frammentare il centrodestra. Un buon segnale che non era scontato.

Centro Democratico Area Metropolitana milanese