Santo Stefano al Mare, la Rsa D’Albertis come alloggiamento temporaneo per i profughi dell’Ucraina: la proposta del Centro Democratico provinciale

Il coordinatore provinciale del Centro Democratico, Sergio D’Aloisio si è rivolto al sindaco del Comune di Santo Stefano al Mare, Marcello Pallini, per una proposta riguardante la possibile ospitalità dei profughi ucraini nella casa di riposo del paese.

“È passato circa un mese dall’inizio della cruenta invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo e i conseguenti risvolti umanitari stanno assumendo proporzioni inimmaginabili. Gli esuli fuggiti dalle atrocità della guerra sono milioni e questo pone a tutti noi occidentali il dovere dell’accoglienza. Ogni cittadino può concorrere per quanto possibile, ma sono le Istituzioni Pubbliche che devono svolgere un ruolo determinante. In Italia c’è stata in questi giorni una grande mobilitazione a tutti i livelli e penso che anche il Suo Comune abbia la possibilità di inserirsi in questa Rete Nazionale di supporto ai rifugiati”, dichiara.

