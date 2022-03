CD Brescia: Subito misure e azioni per la sicurezza energetica del territorio

BRESCIA, 14 mar – “Vista la criminosa aggressione della Russia all’Ucraina che ha portato la guerra in Europa e le conseguenti reazioni finanziarie, commerciali e mediatiche del mondo libero e vista la forte dipendenza energetica del nostro paese dal gas russo, servono, accanto alla positiva azione del Governo e dell’Europa nel diversificare aree di approvvigionamenti e di fonti, uno sforzo e un impegno straordinari di istituzioni, imprese e cittadini del territorio bresciano nell’auto produrre energia da fonti rinnovabili nelle proprie abitazioni, nei condomini, nelle imprese, negli uffici, negli ospedali e nelle case popolari”.

“A fronte di una situazione che vede molte aziende andare in sofferenza e molte famiglie in difficoltà per le esorbitanti bollette di gas e luce, servono consapevolezza e responsabilità e servono azioni ad ogni livello. Ci sono le tecnologie e ci sono i soldi del Pnrr, non possiamo pensare che spetti solo agli altri agire.

La decisione europea e italiana di ridurre fortemente la dipendenza dal gas russo accelera i tempi per gestire ora la transizione energetica, Regione Lombardia, Provincia e Comuni la assumano come priorità strategica”.