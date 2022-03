CD Brescia: rivedere normative per concessioni alle centraline idroelettriche sul fiume Oglio

“Centro Democratico della provincia di Brescia nel condividere le ragioni del Parco dell’Oglio Nord nel contrasto agli ormai innumerevoli progetti di costruzione di centraline idroelettriche (35) in soli 25 km di fiume, ritiene che le normative sia nazionali che regionali vadano profondamente cambiate – lo comunica in una nota il Coordinatore provinciale Fulvio Giacomassi.

È necessario cambiare la Valutazione di Impatto Ambientale considerando non solo il singolo impianto ma l’intera area del corso del fiume, rendere vincolanti i pareri degli Enti preposti e spostare la competenza istituzionale, con nuovi criteri e regole diverse dalla potenza elettrica dell’impianto, nei casi in cui più province siano interessate dall’attraversamento del fiume.

Noi di Centro Democratico riteniamo che sia la “sostenibilità progettata” l’azione che governa i processi della transizione energetica e non l’iniziativa di singole aziende del settore, a maggior ragione quando si vanno ad impattare in modo tanto invasivo paesaggio naturale ed ecosistemi, per questo ci faremo promotori di iniziative in questa direzione presso le istituzioni – conclude Giacomassi