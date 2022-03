Centro Democratico sulle Primarie: “Ora tutti uniti per fare grande Rieti e battere il centrodestra”

“Chiudendo gli occhi e immaginando ciò che sta accadendo nel mondo, non possiamo che sentirci incredibilmente fortunati a vivere in un Paese dove, seppur tra mille contraddizioni, la Democrazia è ancora una realtà praticabile. Le primarie, in questo spirito di libertà di espressione e di possibilità di scelta, sono state un suggello del quale andare fieri. In un’Europa segnata incredibilmente della ferocia della guerra, un popolo che può dire la sua senza paure, deve nutrirsi di questa opportunità” lo scrive Alessio Angelucci, coordinatore provinciale di Centro Democratico.

