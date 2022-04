Centro Democratico Rieti: elezioni 2022 CON SIMONE <>

Venerdì 8 aprile alle ore 17 a “Le Tre Porte” presentazione della lista per Simone Petrangeli Sindaco.

Una città troppe volte, in questi ultimi cinque anni, abbandonata a sé stessa attende con ansia il momento del riscatto, proiettata verso quel 12 giugno – giorno fissato per le elezioni comunali – autentico punto di svolta per una rinascita urbana oramai non più rinviabile. Punta forte al traguardo finale il candidato sindaco del centrosinistra Simone Petrangeli che, sulle ali dello straordinario successo ottenuto alle primarie, ha allestito una pattuglia di candidati pronta a mettersi in gioco per risollevare le sorti di Rieti – lo comunica in una nota il coordinamento provinciale di CD.

Un percorso che conoscerà la sua prima, importantissima, tappa venerdì prossimo 8 aprile quando, a partire dalle ore 17, il locale “Le tre porte” in via Della Verdura ospiterà la presentazione ufficiale della prima lista a sostegno di Petrangeli.

Si chiamerà, in modo significativo e fortemente pregnante, <<”Si può!” con Simone Petrangeli sindaco>>.

Più che una lista, l’unione di anime in grado di esprimere una città ancora ricca di risorse

umane competenti e piene di voglia di fare. Un gruppo di persone che Centro Democratico e i gruppi civici hanno saputo coinvolgere e che spaziano da insegnanti,

professionisti, manager a impiegati, casalinghe, giovani studenti e imprenditori. Tutti provenienti da esperienze diverse, ma capaci di esprimere quelle forti connotazioni legate al cattolicesimo sociale e all’impronta civica democratica, che da sempre animano la coalizione di centrosinistra.

Una “lista delle competenze”, dunque, che vede tutti, indistintamente, accomunati da un unico obiettivo: La voglia di cambiamento e la convinzione che Rieti debba avere una possibilità nuova e finalmente diversa rispetto ai trent’anni di governo delle destre consumatosi in questa città.

Capolista sarà il coordinatore provinciale di Centro Democratico di Rieti, Alessio Angelucci.

Appuntamento quindi – conclude la nota – da non mancare, che aprirà ufficialmente la campagna elettorale di Simone Petrangeli e delle liste che lo appoggeranno per l’appuntamento elettorale del 12 giugno, venerdi alle ore 17 a “ Le Tre Porte” perchè “Si può”, con Simone Petrangeli sindaco!