Comunali 2022, Angelucci: «La scelta del candidato non può essere figlia di strategie lontane dai cittadini»

RIETI – «Nell’aprirsi il dibattito su chi dovrà essere il candidato sindaco a sfidare l’attuale maggioranza, crediamo sia opportuno definire almeno, i tratti che un aspirante primo cittadino dovrebbe avere. Una candidatura figlia di strategie lontane dalle reali esigenze dei reatini, e lontana da una militanza “tra la strada” , non potrà vederci allineati», inizia così la nota del Centro Democratico, a firma del coordinatore Alessio Angelucci.

«Chi vuol indossare la fascia tricolore, deve anzitutto dimostrare con il suo curriculum, di aver speso energie per la gente, fra la gente; di essere intervenuto, in questi anni, in ogni singolo problema innescato dal centrodestra, senza silenzi che potrebbero risultare difficili da spiegare; un aspirante sindaco deve poi saper ascoltare la voce del popolo e di migliorarne le condizioni di vita. Questo vuol dire, prima di tutto, garantire con il massimo impegno possibile i servizi al cittadino: assistenza domiciliare, trasporto pubblico, servizi educativi».

