Bologna: Primarie. Tabacci “Lepore è una garanzia”

BOLOGNA – “Vedo anche che ci sono dei Matteo virtuosi. Non e’ cosa di poco conto. Il nome non e’ una cosa indicativa di per se’. Lui ha fatto l’assessore per due mandati e quindi e’ una garanzia”. Cosi’ Bruno Tabacci, sottosegretario e leader di Centro Democratico, oggi a Bologna per un incontro sui temi dello sviluppo economico con Matteo Lepore, candidato alle primarie del centrosinistra. Per Tabacci “queste primarie del centrosinistra sono fatte per indicare il candidato sindaco. Lepore ha nel suo curriculum politico un’esperienza fatta sul campo, per cui non e’ una cosa inventata. Questo rappresenta un elemento di garanzia decisivo per i cittadini bolognesi”. “Spero – osserva Tabacci augurando “buon lavoro” a Lepore – che tu abbia un buon successo

domenica e che ci siano molti bolognesi che vanno a votare per le primarie, ma soprattutto che sia una prova importante per quando si votera’ per davvero e la tua candidatura dovra’ avere successo gia’ al primo turno”.