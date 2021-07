Assemblea del Consiglio Nazionale di Centro Democratico

Si è tenuta ieri l’assemblea del Consiglio Nazionale allargato di Centro Democratico, presso la Sala Risorgimento dell’hotel Massimo D’Azeglio a Roma. Il sottosegretario on. Bruno Tabacci, insieme all’on. Mara Lapia, l’on. Angelo Sanza, il tesoriere Carlo Romano e alla segretaria nazionale di CD Margherita Rebuffoni, hanno diretto i lavori dell’assemblea che ha ospitato, tra gli altri, gli interventi del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, del sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio, dell’ex ministro Salvatore Cardinale, dell’ex onorevole Giovanni Pistorio. Presenti anche i parlamentari del gruppo Centro Democratico Alessandra Ermellino, Carmelo Lomonte e Nicola Acunzo.

I numerosi partecipanti appartenenti a CD, sia in sala che in video conferenza, si sono confrontati sulla situazione politica e sulle prossime iniziative da mettere in campo sui territori anche in vista delle prossime elezioni amministrative.

La gallery dell’assemblea.