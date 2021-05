‘Ndrangheta, Ermellino: arresto Morabito apra linea di contrasto chiara su mafia

“È incontestabile lo spirito di squadra, la capacità di cooperazione a livello internazionale sul fronte della sicurezza, l’azione di ripristino della legalità e l’osservanza dei più alti valori dello Stato dei Ros dell’Arma, a cui va il mio grazie per l’arresto del boss della ‘Ndrangheta Rocco Morabito. Ma, al di là della doverosa esaltazione pubblica di questi aspetti, mi auguro che la maxi operazione delle passate ore apra il nostro Paese a una linea chiara di contrasto alle mafie. Il Ros dei Carabinieri rimane una grande risorsa per l’Italia, e sono orgogliosa di poter commentare questa importante cattura all’indomani della commemorazione della strage di Capaci, uno tra gli eventi antimafia più sentiti nel nostro Paese insieme a quello dedicato al magistrato Paolo Borsellino che ricorrerà fra qualche settimana. Sono queste le azioni che ci rendono realmente uniti contro la criminalità organizzata di stampo mafioso, ma sono anche queste le circostanze che devono accelerare il nostro percorso, come Stato, di lotta contro le mafie, per far sí che questo arresto non rimanga slegato da obiettivi più ardui, come quello principale di mettere fine alla cultura dell’illegalità perseguendo un disegno di contrasto all’illecito, con lo Stato ancor più protagonista”.

Lo fa sapere con una nota la deputata di Centro democratico, Alessandra Ermellino.