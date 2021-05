Covid, Lapia (CD): “Governo proceda con assunzione nuovi psicologi di comunità”

“Ansia e disturbi alimentari in forte aumento tra i più giovani, necessario intervenire subito con gli psicologi di comunità a supporto dei medici di famiglia”

“La figura dello psicologo di comunità è non solo importante ma addirittura indispensabile per sostenere i nostri ragazzi messi a dura prova dalle conseguenze del lockdown. Chiediamo al Ministro della Salute Roberto Speranza di dare immediato seguito a quanto promesso anche dal Sottosegretario Costa nell’ultimo question time sul tema alla Camera. Serve assumere immediatamente molti psicologi professionisti di comunità in tutto il Paese, che possano coadiuvare l’azione dei medici sul territorio ed aiutare, in particolare le giovani generazioni e i più fragili, ad affrontare questo delicato momento”.

Lo dichiara la capogruppo di Centro democratico alla Camera dei Deputati Mara Lapia che sta sollecitando un forte intervento da parte del Governo sul tema del disagio psichico, in particolare sul forte incremento che c’è stato in questi mesi dei disturbi d’ansia, irritabilità, del sonno e dell’alimentazione tra i più giovani.

Per Lapia “si tratta di un fenomeno allarmante che non deve essere sottovalutato ma necessita di un intervento legislativo più incisivo e dettagliato. Il grido d’allarme è stato lanciato, nel marzo 2021, anche dall’ospedale “Meyer” di Firenze, tramite il responsabile della psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, che riferisce come gli adolescenti e i preadolescenti siano tra i più colpiti dalle conseguenze delle chiusure. Anche un ulteriore studio italiano, condotto dall’Istituto Gaslini e dall’Università di Genova, evidenzia che una percentuale di giovani fra il 65% de il 71% ha presentato problematiche comportamentali dipendenti dal lockdown, con sintomatologie di tipo regressivo quali paura del buio, pianto inconsolabile, difficoltà ad addormentarsi, ansia e alterazione del ritmo sonnoveglia”, ha concluso la parlamentare del partito di Bruno Tabacci.