CD Lombardia: proposte per la revisione e il riassetto del Sistema Sanitario Lombardo

L’avvento della pandemia ha comportato la tragica scomparsa di molti concittadini, il fermo di molte attività economiche ed ha rappresentato un vero e proprio “tsunami” sul nostro sistema sanitario lombardo.

Anche nella fase attuale la sfida principale è la sconfitta del virus perché, se non si raggiungerà ‘’l’immunità di gregge’’, non ci sarà il ritorno alle normali attività economiche e sociali. Per cui: accesso universale al vaccino, piani strutturati di vaccinazione e forniture regolari degli stessi saranno gli obiettivi che riguarderanno l’intera comunità ed il sistema sanitario nei prossimi mesi. In questo contesto il sistema sanitario lombardo è stato ed è messo a dura prova, anche se, grazie alla dedizione e al sacrificio di medici ed operatori si è riusciti ad arginare una vera e propria catastrofe umanitaria.

Tale inedita situazione pandemica ha evidenziato, da un lato, le inefficienze ed incapacità della Presidenza della Regione e delle autorità sanitarie a fronteggiare le varie ondate dei contagi e dall’altro ha reso evidente che bisogna cambiare, rivedere l’attuale modello sanitario lombardo.