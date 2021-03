CD Lombardia: Fontana, Moratti, Bertolaso riuscite a dormire di notte?

Fontana, Moratti, Bertolaso riuscite a prendere sonno come niente fosse con una media di 80 morti al giorno, persone vere con famiglie e affetti, donne e uomini della vostra regione, ogni maledetto giorno da un anno? Con ancora oggi 6900 ricoverati, 694 in terapia intensiva e 95000 positivi accertati sparsi per la Lombardia? Con i medici in prima linea che vi dicono da mesi non siete capaci, non funziona niente?

Riuscite ad essere in pace con la vostra coscienza di fronte a numeri così spaventosi, senza paragoni in Italia, tra i peggiori di tutto il mondo, mentre centinaia di migliaia di dosi di vaccino non vengono somministrate ad anziani, malati di cancro, diabetici, persone con patologie cardiovascolari e polmonari croniche, solo perché non siete in grado di organizzare le prenotazioni e di garantire il personale necessario? Mentre nel Lazio, un esempio fra tanti, tutti gli over 80 sono già stati vaccinati e stanno procedendo in modo organizzato e preciso con le altre fasce di età e si stanno completando le categorie più fragili e il personale scolastico?

Riuscite a dormire sereni mentre per una falla nel vostro sistema da 22 milioni di euro, infinitamente più di quanto ha avuto a disposizione Zuckerberg per creare Facebook, vengono convocati per errore 900 ultraottantenni a Niguarda, per ore stipati in strada al freddo quando i vaccini disponibili erano solo per 600? Mentre, in contemporanea, un’altra falla nel vostro sistema permette a chiunque, di qualsiasi età e senza requisiti, di prenotarsi e poi vaccinarsi senza che nessuno ne verifichi i requisiti, a danno di chi invece i requisiti li ha e rischia di morire in ogni istante per età e patologie gravi?

Come potete non rendervi conto che tutto questo non è solo iniquo, è oltraggioso e pericoloso per un’intera comunità, per una regione in cui vive un italiano su sei?

Fontana, Moratti, Bertolaso, se mai ce l’avete, mettetetevi una mano sulla coscienza, basta scarica barile, basta cercare capri espiatori, basta tenere in ginocchio un’intera regione per manifesta incapacità di chi la governa, riconoscete un fallimento devastante lungo un anno e, per una volta, fate l’unica cosa davvero giusta. Invece di dormire, svegliatevi. E dimettetevi.