Rieti, Centro Democratico: Alessio Angelucci entra nel consiglio nazionale del partito

ROMA, 8 mar – Il professor Alessio Angelucci è stato nominato componente del Consiglio Nazionale di Centro Democratico.

Insegnante, consigliere comunale e provinciale a Rieti, coordinatore di Centro Democratico nella sua provincia, Angelucci inizia la sua attività amministrativa nel 2007 che prosegue ininterrotta fino ad oggi grazie al suo impegno costante e capillare sul territorio.

Lo si legge in una nota dell’ufficio stampa nazionale del partito.

“La sua nomina nel maggior organo politico del partito è il giusto riconoscimento e apprezzamento per un giovane amministratore che ha messo al centro della sua attività politica la vicinanza ai cittadini e l’impegno a dare risposte concrete ai problemi del proprio territorio.

Grazie al lavoro di Angelucci e della sua squadra CD cresce e si sta strutturando con una presenza importante e diffusa in tutta la provincia, a dimostrazione che la serietà e la competenza uniti all’impegno quotidiano sono premianti” dichiara il segretario nazionale di Centro Democratico Margherita Rebuffoni.