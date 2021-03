Giornata della Donna, Bartolomei CD: sia occasione per valorizzare i talenti femminili

8 marzo 2021 – “Durante le fasi storiche più difficili, guerre, crisi economiche e finanziarie, pandemie, si inaspriscono le condizioni di vita per tutti, ma in particolar modo, purtroppo, per i più deboli e, fra questi, le donne. Nell’ultimo anno l’emergenza sanitaria ha acuito tutte le problematiche di genere già presenti nella società italiana, rendendole ancora più aspre e visibili. Per le donne la precarietà si è ancor più accentuata e così il peso per le attività di cura, sono aumentate le discriminazioni e gli episodi di violenza” – afferma la consigliera nazionale di Cd Maria Grazia Bartolomei.

“Il rispetto nei confronti della donna è un prerequisito per una società che voglia dirsi civile. Ma non basta, anche se sembra un traguardo ben lontano. Occorre garantire alle donne pari opportunità nelle diverse fasi della loro vita e non sprecare le loro capacità a diversi livelli. Si pensi che oggi nel nostro Paese solo una donna su due svolge un’attività lavorativa extradomestica e che il 70 per cento della disoccupazione causata dalla pandemia riguarda le donne, mentre un incremento dell’occupazione femminile porterebbe un significativo incremento del PIL nazionale oltre che del Benessere più generale. Inoltre per le donne che ancora lavorano risulta maggiormente complesso conciliare il lavoro domestico con quello extradomestico e vedersi riconosciute condizioni retributive eguali a quelle degli uomini per pari prestazioni lavorative” – continua Bartolomei.

“L’auspicio è che la Giornata Internazionale della Donna sia l’occasione per una migliore valorizzazione dei talenti femminili, consapevoli del fatto che ciò va a vantaggio di tutta la collettività, e non è solo questione di equità sociale” –conclude l’esponente di Centro Democratico.