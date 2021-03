CD Salerno, ecco la squadra dell’esecutivo provinciale

SALERNO, 6 mar – Il coordinatore provinciale di Centro Democratico, Leonardo Maria Claps, ha nominato l’esecutivo provinciale nelle persone di:

Michele Ciliberti con il ruolo di vice coordinatore provinciale con delega agli Enti Locali;

Pier Paolo Carolone con delega all’ Università e Ricerca;

Alessandro Livrieri con delega alla Cultura;

Masullo Luigi con delega alla Segreteria organizzativa;

Mannaro Raffaele con delega alle Politiche Giovanili;

Montinaro Carlo con delega alla Sanità;

Pier Paolo Petrocelli referente per la Costiera Amalfitana;

Biancamaria Siniscalco referente per la Valle dell’ Irno;

Alfonso Donnarumma con delega ai Trasporti e Mobilità.

“Il percorso politico di Centro Democratico è stabilmente tracciato nell’area di centro sinistra”, dichiara il coordinatore Leonardo Claps che sta lavorando intensamente alla formazione di una propria lista nei principali centri della provincia dove si terranno le prossime elezioni amministrative.

“A Salerno invece sosteniamo – continua Leonardo Claps – con forza e convinzione la candidatura a sindaco di Vincenzo Napoli,

a Battipaglia siamo presenti nella coalizione di centrosinistra con una nostra lista a sostegno del candidato sindaco Antonio Visconti, mentre ad Eboli stiamo lavorando con il nostro vice coordinatore provinciale Michele Ciliberti ad una sintesi politica forte e plurale che possa rappresentare in maniera eterogenea il tessuto sociale ebolitano”.

“Il progetto politico di Centro Democratico nella provicia di Salerno – conclude Claps – sta raccogliendo un ampio consenso in maniera trasversale nella società civile e siamo convinti che vivremo da protagonisti le prossime sfide elettorali che ci aspettano con la speranza di poterle tenere in un periodo in cui finalmente questa pandemia che stiamo vivendo possa essere finalmente debellata”.