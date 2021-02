Savona: Centro Democratico si schiera con Marco Russo – Patto per Savona

Savona, 21 feb – Carlo Frumento, coordinatore provinciale di Centro Democratico, ufficializza il sostegno al candidato Sindaco Marco Russo- Patto per Savona.

A renderlo noto è un comunicato del Direttivo di Centro Democratico di Savona.

“La scelta di “Patto per Savona” rispecchia in toto i valori di Centro Democratico; molto importante è il carattere civico della lista, che tra i tanti obiettivi – si legge ancora nel comunicato – si propone di evitare scontri e favorire l’incontro fra esigenze collettive nel rispetto di ciascuno mettendo in primo piano la necessità di non fare mancare il sostegno ai più deboli, ma anche per una fattiva collaborazione fra pubblico e privato per lo sviluppo della nostra economia e dei servizi. Condividiamo le parole d’ordine del futuro Sindaco: discontinuità, nuove risorse, generosità, grandi energie, coraggio, sognare, ricostruzione, progetto politico generoso, uscire dall’ordinaria amministrazione. Centro Democratico è quindi pronto a fare la sua parte con donne, uomini e idee avendo come faro l’Agenda 2030.

Savona dovrà vivere una sua nuova rinascita dopo la buia parentesi amministrativa del centrodestra. Facciamo tesoro di questa unica e concreta opportunità per riappropriarci della nostra bellissima città e dare una speranza ai nostri concittadini”.