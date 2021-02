Rieti, Alessio Angelucci nuovo coordinatore provinciale di Centro Democratico

RIETI, 11 feb – Il professor Alessio Angelucci, è il nuovo coordinatore provinciale di Centro Democratico a Rieti. A rendere nota la nomina è il segretario nazionale di Cd Margherita Rebuffoni.

E’ quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa nazionale di Centro Democratico.

Angelucci, trentacinque anni, docente laureato in Scienze Religiose e Pedagogia, attualmente è consigliere comunale e provinciale di Rieti.

“Con Angelucci investiamo a Rieti su una persona giovane ma già di grande esperienza politica ed amministrativa per dare slancio alla presenza ed alla proposta politica di Centro Democratico sul territorio, con l’intento di rendere sempre più competitivo il centrosinistra in cui Cd è collocato convintamente da sempre a tutti i livelli, nell’interesse dei cittadini e delle imprese del reatino. Da parte mia e del presidente nazionale di Cd Bruno Tabacci – conclude Rebuffoni – non posso dunque che ringraziarlo per la disponibilità e augurargli buon lavoro”.