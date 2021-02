Savona, Carlo Frumento nuovo coordinatore provinciale di Centro Democratico

SAVONA, 10 feb – Carlo Frumento è il nuovo coordinatore provinciale di Centro Democratico a Savona. La nomina è stata formalizzata oggi dal segretario nazionale del partito Margherita Rebuffoni.

E’ quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa nazionale di Cd.

Frumento, ingegnere chimico libero professionista, già consigliere comunale nel capoluogo ligure, avrà il compito di guidare Centro Democratico nella provincia.

“Al neo coordinatore Frumento – afferma il segretario nazionale di Cd Margherita Rebuffoni – vanno i migliori auguri miei e del presidente nazionale Bruno Tabacci per l’impegno che lo attende sul territorio. Siamo certi che la sua esperienza e le sue capacità con questo incarico saranno ancor più di grande utilità non solo per una crescita ed un radicamento del nostro partito ma per tutta la coalizione di centrosinistra, in cui da sempre siamo collocati in tutta Italia a livello nazionale e locale”.