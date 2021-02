Bergamo, Flumini nuovo coordinatore provinciale CD

BERGAMO, 8 feb – “Rosario Flumini è il nuovo coordinatore provinciale di Centro Democratico a Bergamo. La nomina è stata formalizzata oggi dal segretario nazionale del partito Margherita Rebuffoni”.

Lo si legge in una nota dell’ufficio stampa nazionale di Cd.

“Flumini, direttore tecnico nel campo dell’edilizia, attivo in campo professionale da oltre 20 anni a Bergamo e provincia, rappresenta per noi un nuovo punto di riferimento importante per rafforzare la coalizione di centrosinistra in cui da sempre Centro Democratico si colloca a tutti i livelli – afferma il segretario nazionale di Cd Margherita Rebuffoni – A Flumini dunque i migliori auguri miei e del presidente nazionale del partito Bruno Tabacci per l’impegno che lo attende”.