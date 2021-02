Bartolomei (CD): Cesena hub europeo di logistica e trasporti, ora si può

CESENA, 6 feb – “I fondi del Recovery fund rappresentano un’occasione unica per sostenere le priorità territoriali. Tra queste rientra certamente la possibilità di fare di Cesena la capitale della logistica e dei trasporti, con attenzione agli obiettivi di coesione sociale ed economica” è quanto afferma Maria Grazia Bartolomei, Coordinatrice Provinciale di Centro Democratico Forlì – Cesena.

“La scelta del governo uscente di mettere in sicurezza la E45 (il collegamento tra Orte e Mestre, quindi del Tirreno con l’Adriatico) con significativi interventi da parte di Anas e completare la realizzazione della E55, con il recente stanziamento di 4 miliardi e la definizione di una procedura commissariale per comprimere i tempi di realizzazione, favorirà il collegamento strategico del territorio cesenate e dell’intera Romagna con i grandi assi di valenza europea. Per questa via si potrebbero anche coinvolgere nuovamente le imprese che hanno già decentrato la produzione nell’Europa sud orientale e dare ulteriori opportunità di sviluppo e frequentazione ai corridoi culturali e agli itinerari turistici già segnalati. E’ importante ora vigilare affinché il previsto rafforzamento e la decongestione dell’accesso sudorientale dell’Europa al resto del mondo, per quanto concerne la circolazione delle merci, delle persone e delle idee possa, dopo tanti anni, vedere concreto compimento” conclude Bartolomei.