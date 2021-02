Pavia, Giorgio Faraon nuovo coordinatore provinciale di Centro Democratico

PAVIA, 25 feb – Il Segretario Nazionale di Centro Democratico Margherita Rebuffoni ha nominato Giorgio Faraon coordinatore provinciale del partito a Pavia.

Diciannove anni, studente appassionato di politica e impegnato sui temi della transizione ecologica, della sostenibilità e dell’ambiente, Faraon è il più giovane coordinatore provinciale di Centro Democratico in Italia e ha scelto con grande entusiasmo di impegnarsi nel campo della politica territoriale.

Lo si legge in una nota dell’ufficio stampa nazionale del partito.

“A Faraon vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro. Siamo fermamente convinti che si debba dare spazio ai giovani che hanno passione per la politica e soprattutto possono offrire un contributo di idee innovativo ed originale in un ambito in cui i giovani spesso vengono colpevolmente relegati in ultima fila. Anche grazie al nostro neo coordinatore provinciale lavoreremo per rafforzare la coalizione di centrosinistra a Pavia in cui è saldamente collocato il nostro partito, sperando di poter dare un contributo di proposte ed iniziative di qualità nell’interesse della comunità pavese” dichiara il segretario nazionale di Centro Democratico Margherita Rebuffoni.