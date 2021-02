La politica del Centro Democratico Sardegna ricomincia dalla partecipazione allargata

CAGLIARI, 17 feb – Il 2021 per il Centro Democratico Sardegna è iniziato all’insegna dei grandi lavori. Oltre alla grande attività di proselitismo, al lancio dei rinnovati strumenti di comunicazione e alla definizione degli incarichi di responsabilità in seno al partito, sono state, costituite sette commissioni tematiche, composte da tesserati e simpatizzanti, per sviluppare proposte politiche sulle tematiche politiche di maggior rilievo: giustizia; welfare e pari opportunità; agricoltura, ambiente ed energia; istruzione e Università; cultura sport e spettacolo; turismo e trasporti. Ad animare le commissioni venti donne e uomini impegnati in vari settori della società e provenienti da tutte le provincie isolane, messi insieme per disegnare la mappa ideale delle future politiche regionali di Centro Democratico. Ogni commissione al termine dei lavori presenterà una o più proposte programmatiche, scaturite dallo studio di problemi concreti per i quali verrà indicata almeno una possibile risoluzione.

Per la settima commissione, la Sanità, si è scelto un percorso differente considerata la delicatezza dell’argomento e alla luce degli eventi pandemici: in questo ambito si partirà da un evento/convegno online, in cui saranno relatori esperti del settore e politici di esperienza, che analizzeranno la situazione attuale e avanzeranno considerazioni e proposte che, al termine dei lavori, confluiranno in una commissione ad hoc che avrà il compito di fare sintesi e produrre proposte operative.

“Un grande fermento generato dalla base del partito – afferma Alessio Marotto, Coordinatore Regionale – che abbiamo colto e incanalato in gruppi di lavoro che ci aiuteranno a disegnare la nostra politica dei prossimi anni. Abbiamo coinvolto molte intelligenze, tra le quali quelle di numerosi giovani brillanti, che ci aiuteranno a formulare proposte di legge fondate sulle istanze della vita reale.”.

I lavori procederanno fino al mese di maggio, e si chiuderanno nel corso di un evento in cui ogni commissione presenterà pubblicamente il risultato di mesi di collaborazione.

“In una fase in cui elaborare proposte complesse coinvolgendo più persone è reso quanto mai problematico dal distanziamento sociale legato alla pandemia – spiega il segretario nazionale di Cd Margherita Rebuffoni – questa iniziativa di Centro Democratico Sardegna offre un’opportunità importante di crescita non solo per gli iscritti e gli attivisti del nostro partito ma per tutti i cittadini della Sardegna: l’obiettivo, come sempre dovrebbe essere in politica, sarà infatti provare a dare un contributo al bene comune. Grazie dunque al nostro coordinatore regionale Alessio Marotto e a tutti i dirigenti, militanti e simpatizzanti che hanno accettato di mettersi in discussione dando vita alle commissioni tematiche”.