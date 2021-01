Consultazioni: De Falco, occorre fare presto

Roma, 28 gen. – “Abbiamo espresso la nostra seria preoccupazione per la crisi in atto, occorre fare presto. Quindi significa dare continuita’ politica e amministrativa all’azione del Governo, abbiamo perso fin troppo tempo e non possiamo perderne altro. Riteniamo necessario un reincarico al Governo che e’ gia’ pronto”. Lo ha detto Gregorio De Falco, al termine delle consultazioni della delegazione del gruppo parlamentare ‘Europeisti- Maie – Centro democratico’ del Senato con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.