Governo: Lapia (Misto-Cd), subito tutela ambiente in Costituzione

Roma, 18 feb. – “Voglio augurarmi che ‘transizione ecologica’ significhi accompagnarci verso uno sviluppo sostenibile”. E’ quanto afferma la deputata Mara Lapia nel suo intervento alla Camera in discussione generale sulla fiducia al governo Draghi. “La invito a cogliere, in questo momento storico, l’opportunita’ di allinearci con gli altri paesi europei, riprendendo in mano la modifica dell’articolo 9 della Costituzione gia’ proposta da Marco Boato nel 2006, inserendo la tutela dell’ambiente nella nostra Carta fondamentale”, prosegue la deputata del Misto che sta gia’ lavorando ad una proposta di modifica della norma costituzionale. Lapia preannuncia, infine, il si’ alla fiducia. “Lei si presenta per chiedere la fiducia a questo Parlamento e noi non apparteniamo alla fazione del no ad ogni costo. Ma non apparteniamo neppure, presidente Draghi, a quella del si’ senza battere ciglio: saremo sempre dalla parte del paese, questa e’ l’unica certezza”.