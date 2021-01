CD Lombardia. “Fontana fai la cosa giusta: dimettiti “

MILANO, 24 gen – “Lo scaricabarile mediatico nei confronti dell’ex assessore Gallera, con la regia di Salvini, non ha funzionato e dopo una settimana di propaganda del Centrodestra “a reti unificate” contro il Governo che ha voluto punire la Lombardia collocandola in zona Rossa, con tanto di ricorso al Tar, scopriamo, grazie ad una segnalazione dei Sindaci, che i dati trasmessi per il monitoraggio dell’epidemia erano sbagliati, per ammissione degli stessi uffici regionali”.

Lo dichiara una nota del coordinamento del Centro Democratico di Milano.

“Un ricorso contro se stessi sarebbe una farsa se solo non fossimo nel mezzo di una tragica pandemia. Chi restituirà ai commercianti questi giorni di chiusura e ai ragazzi i giorni senza scuola? Per mesi CD, insieme a tutto il centrosinistra lombardo, ha chiesto un deciso cambio di rotta nella gestione della pandemia. Abbiamo invece assistito ai ritardi delle vaccinazioni Covid, dopo aver già subito la gestione fallimentare della vaccinazione antinfluenzale e abbiamo dovuto, per voce della vice Presidente Moratti, ascoltare infelici richieste di più vaccini in nome del Pil ma in sprezzo della Costituzione. Non ci sono più scuse e non ci basta più pretendere le loro scuse, ora vogliamo le loro dimissioni e a Fontana diciamo: per una volta, fai la cosa giusta: dimettiti”.