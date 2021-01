Vaccino anti Covid: ritardi somministrazione inaccettabili, Fontana e Gallera scandalosi

MILANO, 3 gen – “Incomprensibilmente la Regione Lombardia ha somministrato solo il 3% dei vaccini per il Covid-19 ricevuti dalla struttura Commissariale governativa.

Non basta che siamo la Regione più colpita dalla pandemia, che non sono riusciti a garantire la vaccinazione antinfluenzale, ora non riescono nemmeno a organizzare una somministrazione efficace ed efficiente del vaccino anticovid”.

Lo dichiara una nota del coordinamento regionale della Lombardia di Centro Democratico.

“Eppure è chiaro a tutti che questa vaccinazione ci metterà al riparo dal contagio e ci permetterà di riprendere una normalità sociale ed economica. Il presidente Fontana e l’assessore Gallera non possono ancora far finta di nulla o girarsi dall’altra parte scaricando le loro mancanze sul Governo o confidando sulla tenuta operativa delle strutture sanitarie. Chiediamo che entrambi assumano le loro responsabilità istituzionali e soprattutto pongano in essere rapidamente tutte le azioni per recuperare questo scandaloso ritardo rendendo conto con trasparenza a tutti i cittadini lombardi della situazione in atto. È in gioco la vita, la salute, il lavoro, l’economia di tutti noi, della nostra Regione.

Per questo, se la situazione non dovesse migliorare tempestivamente, – conclude la nota di Cd Lombardia – inviteremo le altre forze politiche del campo progressista, le associazioni ed i cittadini lombardi a dar vita ad iniziative di denuncia per superare questo inaccettabile stallo”.