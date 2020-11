Covid, CD Lombardia: mancano vaccini antinfluenzali, Regione chiarisca

MILANO, 26 nov – “Dopo tanti ritardi e rinvii è iniziata questa settimana la campagna vaccinale antinfluenzale di Regione Lombardia. In molte aree lombarde tanti anziani non hanno comunque trovato il vaccino perché le dosi in dotazione ai medici di base sono subito finite”.

Lo dichiara una nota del coordinamento di Centro Democratico in Lombardia.

“È una situazione imbarazzante, a dir poco, perché il tutto avviene senza alcuna informazione chiara e trasparente da parte di Regione Lombardia ed autorità sanitarie ai cittadini sul vero stato di avanzamento del piano di vaccinazione. Da notizie raccolte sembra che Regione Lombardia abbia acquistato 2 milioni di dosi non sufficienti nemmeno a vaccinare gli ultra 65 anni ( 2 milioni e 300 mila) e ancor più lontane a coprire l’intera fetta di popolazione lombarda interessata (3 milioni e 700 mila persone) e raccomandata dal Ministero della salute. Anche se si fissasse un obiettivo al 75% mancherebbero più di 700 mila dosi. A questo punto i cittadini hanno il diritto almeno di sapere se questa è la verità e come la Regione Lombardia intende operare per garantire loro la vaccinazione. È in gioco la salute delle persone e la possibilità di tutelarle al meglio nel pieno di una pandemia. Per questo – conclude la nota di Cd – ci aspettiamo da parte di Regione Lombardia risposte tempestive e soprattutto azioni per reperire attraverso la Protezione civile o il Ministero della salute le dosi di vaccino necessarie per i cittadini lombardi”.