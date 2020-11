CD Emilia Romagna: Recovery Fund, destinare fondi per ambiente a Valle del Po

BOLOGNA, 22 nov – “Il Recovery Fund ha tra le sue linee di utilizzo che il 37% dei fondi dovrà essere destinato ad interventi per clima, ambiente e biodiversità. Si dovrà poi aggiungere un ulteriore 10% come richiesto dalla Commissione Ambiente del Parlamento Europeo. Il che significa che si arriverà ad una quota importante che, in un Paese come il nostro a forte dissesto idrogeologico, consentirà di avviare una massiccia riqualificazione del territorio”, lo dice in una nota il coordinamento regionale di Centro democratico Emilia Romagna.

“Tra le sei aree individuate in uno studio del WWF come prioritarie per la riqualificazione c’è la Valle del Po, una delle più ricche del Paese che ha visto, e paga, il massiccio intervento di trasformazione dell’ambiente naturale da parte dell’uomo, come rilevava Volmer Bonini coordinatore di CD a Reggio Emilia nelle scorse settimane.

L’eccessiva canalizzazione, l’industrializzazione delle colture, l’eccessivo consumo del suolo hanno causato, e causano tutt’oggi, abbondanti esondazioni alternate a periodi di siccità, mettendo a rischio non solo l’ambiente ma anche persone ed economia.

Siamo ad una svolta, ad un cambio di paradigma, uscire dalla crisi economica non a danno, ma a tutela dell’ambiente e della biodiversità oggi non solo è possibile, va semplicemente fatto” conclude la nota.