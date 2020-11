CD Lombardia: riqualificazione energetica immobili strategica per ambiente e lavoro

MILANO, 11 nov – La segretaria nazionale di Centro Democratico Rebuffoni Margherita ha incontrato, insieme ai rappresentanti territoriali, imprenditori e professionisti della Lombardia per fare il punto sulla riqualificazione energetica degli immobili alla luce del nuovo scenario che si è aperto in base agli incentivi fiscali a partire dal superbonus 110% recentemente introdotti dal Governo.

Rebuffoni ha introdotto i lavori evidenziando che Centro Democratico ha da tempo collocato all’interno delle politiche ambientali l’importanza della riqualificazione energetica degli immobili. “Siamo di fronte – ha detto – ad una opportunità irripetibile offerta dagli incentivi fiscali per dar vita nel territorio a piani di riqualificazione delle abitazioni in quanto permettono di generare lavoro per le imprese, occupazione, risparmio sulle bollette di luce e gas delle famiglie, valorizzazione della proprietà ed abbattere le emissioni nocive per contribuire al miglioramento della qualità dell’aria in una regione particolarmente inquinata come la Lombardia”.

Nel corso dell’incontro sia gli imprenditori dell’edilizia che i commercialisti e tecnici hanno sottolineato come già il mondo delle imprese, delle diverse professioni interessate e degli istituti bancari si sono attivati ed organizzati per far fronte ad una domanda già crescente di interventi di riqualificazione abitativa. Tutti hanno sottolineato l’importanza di avere gli enti preposti della Pubblica Amministrazione quali Agenzie delle entrate ed Enea al fianco degli utenti nella produzione della documentazione necessaria.

Sulla base delle problematiche uscite nel confronto Centro Democratico organizzerà nelle prossime settimane un webinar-convegno di approfondimento con il mondo delle imprese, istituti bancari, professionisti, Enea ed Agenzie delle Entrate.